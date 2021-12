Come è morto Paolo Calissano? “Corpo in stato di decomposizione”, le ipotesi

Come è morto Paolo Calissano? Nelle ultime ore, dopo la notizia del decesso del noto attore, sul web si sono susseguite numerose notizie ed indiscrezioni che hanno portato ad un comprensibile sfogo da parte dell’ultima compagna di Calissano. Adesso giungono ulteriori dettagli resi noti dall’Agi.

Come è morto Paolo Calissano: le ultime sconcertanti ipotesi

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, Paolo Calissano sarebbe morto da almeno due giorni. In merito si legge, anche in riferimento alle possibili cause della morte:

Calissano era morto da almeno due giorni. Il cadavere era in stato di decomposizione nell’appartamento nel quartiere romano della Balduina. Lo apprende l’AGI da fonti investigative. A uccidere Calissano potrebbe essere stato un mix letale di farmaci. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Medaglie d’oro, coordinati dalla procura di Roma.

Nell’abitazione di Roma dell’attore genovese, scrive ancora l’Agi, pare siano state trovate sia in flaconi che sparse per terra numerose pillole di psicofarmaci: