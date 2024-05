Come è cambiato Mario Tricca de Il Collegio? L’incredibile glow up, prima e dopo – VIDEO

Mario Tricca, il clamoroso glow up che ha stupito i suoi utenti: ecco come è cambiato da Il Collegio ad oggi

Ricordate Mario Tricca, concorrente de Il Collegio nella quarta edizione del docu-reality? L’amatissimo creator, da allora, ha avuto un incredibile (qualcuno dice inaspettato) glow up! E noi siamo pronte a farvelo vedere.

Mario Tricca, ecco com’è cambiato (e perché tutti parlano di lui)

Classe 2004, Mario Tricca ha preso parte del cast della quarta edizione de Il Collegio. Appassionato di ornitologia, musica, nuovo e disegno. Se le sue passioni, da allora, sono rimaste le stesse, il cambiamento fisico che lo ha riguardato è stato incredibile!

Oggi ha 19 anni (a luglio saranno 20) ed una maturità ben visibile anche dai suoi post social. Su Instagram, nel dettaglio, ha raggiunto oltre 222 mila follower, mentre su TikTok conta oltre 380 mila follower.

Sebbene l’esperienza de Il Collegio se la sia nettamente lasciata alle spalle, come mai si torna oggi a parlare di Mario Tricca? Il motivo è presto detto: di recente è diventato virale un suo video (che potrete vedere in basso) nel quale è evidente il suo glow up. Un cambiamento fisico che ha lasciato tutti – piacevolmente – a bocca aperta, almeno leggendo lo stupore di molti utenti tra i commenti.