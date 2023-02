Da qualche anno ogni volta che Noemi compare in tv non si può non notare il suo dimagrimento. Noemi è dimagrita? “No, sono tornata magra”, ha ammesso la cantante dai capelli rossi in una lunga intervista al settimanale Oggi di qualche tempo, nella quale ha parlato anche di salute mentale.

Noemi, la dieta e il marito Gabriele Greco

Negli ultimi 4 anni, Noemi ha perso diversi chili: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”, spiega oggi, dopo aver ritrovato la sua serenità.

Un percorso niente affatto semplice, arrivato dopo un periodo non semplice vissuto da Noemi e del quale se ne era accorto anche il suo manager, Stefano Settepani. Quest’ultimo ha chiesto aiuto alla dietista Monica Germani, che l’ha avvicinata ad una dieta particolare.

Il metodo adottato è la “Meta Experience”. La stessa dietista ha spiegato in una intervista a Fanpage.it:

Il mio è un approccio a 360 gradi. I pazienti, che non seguono una dieta restrittiva ma un’educazione alimentare in regime ipocalorico, incontrano anche uno psicologo e un personal trainer. L’obiettivo è migliorare lo stato di benessere generale: si lavora sull’accettazione del corpo, si correggono le abitudini e le modalità con cui si sta a tavola. E anche con Noemi abbiamo intrapreso questa strada.

Da quando ha adottato la dieta Meta, Noemi si è avvicinata anche al protocollo di allenamento Tabata. Un ruolo importante lo ha avuto anche il marito Gabriele Greco, sposato nel 2018 (ma al quale è legata da 14 anni), rimasto al fianco della cantante anche nei momenti più difficili e del quale la stessa Noemi ha detto al settimanale Oggi:

È stato il mio più grande sostenitore e si è beccato anche la parte sgradevole. Oggi scommettiamo tutti su noi stessi. Ci siamo dimenticati quanto sia bello essere testimoni della vita di un altro. Noi abbiamo deciso di farlo, di scommettere.