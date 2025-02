Coma Cose, chi sono Fausto Lama e California a Sanremo 2025: perché si chiamano così?

I Coma Cose a Sanremo 2025: come nasce il loro nome e chi sono

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, meglio conosciuti come Fausto Lama e California, formano il duo musicale Coma Cose, un progetto artistico nato nel 2017 che ha conquistato pubblico e critica. Ma oltre ai successi discografici e alle esibizioni live, la loro storia personale ha appassionato i fan tanto quanto la loro musica.

Chi sono i Coma Cose? In gara a Sanremo 2025

Dall’incontro casuale a Milano fino al matrimonio nel 2024, la loro relazione ha attraversato momenti di luce e ombra. Una profonda crisi li ha messi di fronte a un bivio, ma ha anche dato origine ad alcune delle loro canzoni più significative.

L’ascesa dei Coma Cose: dal primo EP a Sanremo

Il debutto ufficiale avviene nel 2017 con l’EP Inverno Ticinese, prodotto dall’etichetta Asian Fake. Grazie alla loro originalità e al sound unico, il duo attira immediatamente l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Nel 2018 arrivano le prime importanti collaborazioni: Alessandro Cattelan li invita nel suo programma e i Phoenix li scelgono per aprire i loro concerti a Parigi. Il successo cresce e nel 2019 pubblicano il primo album Hype Aura, seguito dall’EP Due nel 2020, in collaborazione con i Subsonica e Francesca Michielin.

Ma è il Festival di Sanremo 2021 a consacrarli al grande pubblico: con il brano Fiamme negli occhi conquistano migliaia di fan e si impongono nel panorama musicale italiano.

L’origine del nome Coma Cose: tra ironia e casualità

Quando nel 2017 Fausto e California decisero di intraprendere il loro percorso musicale, la scelta del nome non fu casuale. Il termine “Coma” nacque come un’ironica rappresentazione di un periodo particolarmente difficile della loro carriera. “Era un momento di caos, ci siamo buttati e “coma” ironizzava sulla fase di coma artistico che vivevamo”, ha raccontato Fausto in un’intervista al Corriere della Sera.

L’aggiunta di “Cose”, invece, fu dettata da una circostanza del tutto fortuita. “Lo abbiamo scelto a caso perché su Instagram “Coma” era già occupato da un altro account”, ha spiegato Fausto. Un dettaglio curioso che con il tempo è diventato un marchio distintivo del duo, anche se, come ammettono loro stessi, oggi il nome può ricordare quello di una band gotica.

I Coma Cose tornano a Sanremo 2025 con “Cuoricini”

I Coma Cose calcheranno nuovamente il palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano Cuoricini, una canzone che loro stessi hanno descritto come una “favola distopica della contemporaneità”.

Il pezzo affronta il tema dei sentimenti e delle emozioni legate alla convivenza quotidiana, esplorando le sfide e le complessità dell’amore nell’epoca moderna. Con il loro stile inconfondibile, Fausto e California promettono di regalare al pubblico un’altra intensa e profonda riflessione sui legami umani.