Collega di Beatrice Luzzi l’attacca: “Non avrei dovuto dirlo, ma…”

Jane Alexander attacca Beatrice Luzzi. Durante Pomeriggio 5, l’attrice di Elisa di Rivombrosa ha svelato il suo punto di vista nei confronti della collega e attuale concorrente del Grande Fratello.

Beatrice guarda gli altri dall’alto al basso dal giorno uno. Sì lo so, non avrei dovuto dirlo, ma è andata così. Io penso che lei festeggerà con i suoi milioni e milioni di fan che la festeggeranno quindi non avrà bisogno di festeggiare con le altre persone della Casa e sarà contenta così.