Non tutti i “Mi piace” riescono col buco. Ne sa qualcosa Alessia Pellegrino, fidanzata di Giulio, fratello minore di Pierpaolo Pretelli che ha cliccato “like” a dei commenti contro Giulia Salemi.

La cognata di Pierpaolo clicca “like” contro Giulia Salemi

Lo scorso settembre è venuta al mondo la prima figlia di Giulio e Alessia. Pierpaolo e Giulia, oltre ad essere padrino e madrina di Sophie, le hanno regalato dei vestitini che la mamma avrebbe messo in vendita su Vinted (insieme ad altre tutine e vari capi da neonato).

Questo gesto, giustamente, non è stato apprezzato dai fan dei Prelemi che hanno evidenziato come si potesse agire in modo diverso (per esempio regalandoli o donarli in beneficenza).

Alessia, riempita di critiche, ha cliccato “like” anche ad una serie di commenti palesemente contro Giulia Salemi (uno l’apostrofa come la “seconda scelta” di Pierpaolo).

Inoltre, alcune tutine posseggono ancora con l’etichetta, testimoniando inutilizzo dei vestitini mai indossati dalla piccola.

Alessia Pellegrino, inoltre, è tornata pure sulla polemica sterile del battesimo discolpandosi dalla sua volontà di mettersi in mostra (questo è accaduto su Twitter ma i commenti sono stati cancellati).

Certe volte, quando non si ha molta da dire, bisognerebbe stare in silenzio: voi che ne dite?

M’immagino Giuly così al prossimo incontro con Alessia: