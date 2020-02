Lo staff di Clizia Incorvaia si è già espresso nelle passate ore sulla questione legata all’ormai famigerata frase su Buscetta pronunciata dall’influencer siciliana che stasera rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip (Clicca qui per leggere tutto). Al tempo stesso, il manager dell’ex moglie di Francesco Sarcina, Dorian, intervistato da Fanpage ha aggiunto nuovi particolari su quanto andremo a vedere nel corso della complessa quattordicesima puntata del GF Vip.

Clizia squalificata dal Grande Fratello Vip? Parla il manager

Clizia Incorvaia rischia di essere squalificata. A parlare nelle ultime ore è stato anche il suo manager che intervistato da Fanpage ha spiegato:

Io penso che si voglia fare di tutto un caso, come al solito, ma condannare una ragazza non mi sta bene. La madre di Clizia voleva diventare magistrato proprio per combattere la mafia. Clizia si è battuta in prima persona in Sicilia in certi contesti. Nessuno dice che la frase non sia forte o infelice, ma conoscendo Clizia so che non ha mai pensato di far riferimento alla mafia, mai ha pensato di avallare certe associazioni mafiose.

Ora però rischia di uscire con una etichetta molto pesante, come sarà aiutata dal suo staff?

Da domani sarà capace di difendersi da sola.

Quindi si tratta di una squalifica certa?

Da domani, da oggi…lei è in televisione. Questa sera capirà cos’è accaduto e si difenderà. Ha già capito di avere pronunciato una frase a sproposito.

Il manager ha anche spiegato di aver già avuto comunicazioni ufficiali dal GF Vip:

Sono il suo manager, so già cosa accadrà stasera. Qualunque cosa sia, noi abbiamo l’obbligo di starle vicino. Bisogna affrontarla, superarla e andare avanti. È stata una frase d’impeto dettata dalla rabbia, tra l’altro che ricalca un modo di dire di uso comune. Possiamo dirci che è un gran peccato ma a che servirebbe? Chi fa televisione deve fare attenzione. La tv, se sbagli, te le fa pagare tutte.

E cosa accadrà in caso di prevista squalifica al suo cachet?

Ieri abbiamo affrontato la questione anche dal punto di vista legale. C’è un regolamento molto generale in questo senso. Dovesse essere squalificata, l’uscita sarà decisa dal Grande Fratello secondo regolamento ma non in virtù di una precisa legislazione. Dovesse perdere il cachet, starà ai legali disconoscere la squalifica e dividere il percorso televisivo da quello contrattuale. La decisione di estromettere un concorrente dal gioco viene presa per tutelare l’immagine del reality. Dal punto di vista legale, la validità della squalifica deve tenere conto di un’altra serie di aspetti. Per quanto accettabile dal punto di vista televisivo, la squalifica non può essere accettabile dal punto di vista contrattuale. Ci sono casi precedenti in cui il cachet è stato riconosciuto comunque.

Ma a prescindere da tutto, come reagirà stasera Clizia?

Clizia starà male, questo è certo. A nessuno fa piacere essere accostati a un’organizzazione come quella mafiosa. Viene da un periodo mediatamente difficile e affrontare anche questa sarà complessa. La sua famiglia, gli amici e il suon agente continueranno a starle vicino. Questa è televisione e resta televisione. Se lavorerà ancora bene. Non dovesse lavorare, pazienza: non tutte devono necessariamente fare le showgirl.

Poi l’agente ha fatto comprendere che potrebbe trattarsi di una squalifica, chiosando: