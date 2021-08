Nelle passate ore è giunta la notizia che in tanti aspettavano: Clizia Incorvaia ed il compagno Paolo Ciavarro diventeranno presto genitori! A rivelarlo è stata l’influencer ed ex Vippona al settimanale Gente, al quale ha affidato la lieta novella. Galeotta fu la loro partecipazione al GF Vip 4 in cui i due ragazzi si innamorarono decidendo di intraprendere una relazione anche lontani dalle telecamere. Adesso, a commentare la gravidanza dell’ex moglie di Francesco Sarcina è stata anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: la reazione di Eleonora Giorgi

La Giorgi sin dall’inizio aveva fatto il tifo per la coppia formata da Clizia e Paolo, sebbene avesse suggerito alla nascente coppia di non bruciare subito le tappe. Un consiglio seguito alla lettera dai due ex gieffini che hanno costruito nel tempo un rapporto sempre più solido e duraturo, fino a concretizzare il desiderio di mettere su famiglia.

La notizia dell’arrivo del bebè è stata accolta con grande entusiasmo dalla famiglia della coppia e dal web che ha mandato subito in tendenza su Twitter l’hashtag “ciavarrini”. A reagire alla notizia anche l’attrice Eleonora Giorgi che su Instagram ha postato una foto del figlio Paolo e della compagna Clizia commentando:

Pare che diventerò nonna! Che bellooooooooooo!!!!

La Incorvaia ha prontamente replicato con un commento dolcissimo:

Sarai una nonna meravigliosa! Sarà molto fortunato/a.

Immancabile anche il commento del giovane Paolo Ciavarro:

La gioia più grande della mia vita siete voi.