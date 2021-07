Clizia Incorvaia incinta? La mamma di Paolo Ciavarro rompe il silenzio

Clizia Incorvaia è davvero incinta? La ex moglie di Francesco Sarcina e l’attuale fidanzato Paolo Ciavarro si stanno godendo le vacanze in Sicilia e secondo la versione online del settimanale Oggi, la coppia starebbe progettando di allargare la famiglia.

Mentre torna in pista il gossip sulla gravidanza di Clizia, che sarebbe stata avvistata in un centro analisi per convalidare la bella notizia. La coppia, del resto, non ha mai nascosto di volere un figlio (lei è già mamma di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina), convive ed è a un passo dal matrimonio. Ora si attende solo la conferma ufficiale…