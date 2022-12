Le parole utilizzate da Stefano Fiordelisi per difendere la figlia Antonella dalle esternazioni di Micol Incorvaia, hanno letteralmente infiammato gli estimatori del Grande Fratello Vip. Clizia ha deciso di fare delle precisazioni parlando di provvedimenti legali che verranno presi a breve in difesa della sorella minore.

Riflessioni della domenica. Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo.

Detto ciò io so che quello che accadrà domani sarà la cosa giusta e comunque bisognerà ridimensionare tutto perché il Grande Fratello Vip è un gioco e in ogni caso sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore.

Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava. Forza Micol e so già come finirà. Aggiungo come diceva mio nonno “l’ignoranza è una gran brutta bestia”.