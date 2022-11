Clizia Incorvaia avrebbe potuto vincere il GF Vip 4 ma purtroppo, nella quattordicesima puntata di quella edizione avvenne l’irreparabile, ovvero l’eliminazione della Vippona. Tutta colpa di “Buscetta”, o meglio di una frase pronunciata da Clizia e che citava uno dei primi pentiti di mafia della storia.

“Pentito”, “Sei un Buscetta”, disse Clizia Incorvaia ad Andrea Denver, accusandolo di essere stato un traditore. Parole, quelle dell’influencer, che inevitabilmente indignarono non poco l’opinione pubblica.

La produzione del GF Vip fu costretta a prendere l’inevitabile decisione che fu comunicata in diretta a Clizia provocando nella ragazza estremo imbarazzo, al punto tale da piangere in diretta e chiedere scusa:

Voglio andare fuori, non so come mi sia venuta questa cosa, i miei amici hanno perso i loro familiari, questa cosa l’ho vissuta sulla mia pelle, l’ho toccata con mano. Io voglio andare fuori proprio perché ho un discreto background culturale […] Mi scuso con tutti, con il pubblico lì presente per questa caduta di stile. Merito di andare a casa, lo dico.