Clementino, a Sanremo 2025 con Rocco Hunt: vero nome e vita privata

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, l’Ariston sarà teatro di un’esibizione che lascerà il pubblico senza fiato. Rocco Hunt e Clementino, due pilastri del rap italiano, hanno unito le forze per rendere omaggio al leggendario Pino Daniele con una performance di “Yes I Know My Way”.

Clementino a Sanremo 2025 con Rocco Hunt

La scelta di “Yes I Know My Way” non è stata casuale. Pino Daniele, icona della musica napoletana e italiana, ha influenzato intere generazioni di artisti. Rocco Hunt e Clementino, entrambi originari della Campania, hanno voluto omaggiare il maestro reinterpretando uno dei suoi brani più celebri. La loro versione ha saputo coniugare il rispetto per l’originale con l’energia e la freschezza del rap contemporaneo.

Non è la prima volta che Rocco Hunt e Clementino collaborano. La loro amicizia e stima reciproca si sono tradotte in diverse collaborazioni nel corso degli anni, ma questa esibizione a Sanremo ha segnato un punto culminante nella loro partnership artistica. La chimica tra i due è palpabile: mentre Rocco Hunt porta una vena melodica e riflessiva, Clementino aggiunge grinta e spontaneità, creando un equilibrio perfetto sul palco.

Il significato di “Yes I Know My Way”

“Yes I Know My Way” è un brano del 1981 tratto dall’album “Vai mo'” di Pino Daniele. La canzone, cantata in inglese con influenze blues e jazz, parla dell’orgoglio e della consapevolezza delle proprie radici. Per Rocco Hunt e Clementino, reinterpretare questo pezzo ha significato riaffermare il legame con la loro terra e la volontà di portare la cultura napoletana nel panorama musicale contemporaneo.

Chi è Clementino: vero nome e vita privata

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, nato nel 1982, è uno dei rapper più apprezzati in Italia. Conosciuto per la sua abilità nel freestyle e per l’uso del dialetto napoletano nelle sue canzoni, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2016 con “Quando sono lontano” e nel 2017 con “Ragazzi fuori”. La sua carriera è costellata di collaborazioni con artisti di spicco e di successi discografici.

Clementino mantiene un profilo discreto sulla sua vita privata, preferendo condividere sui social principalmente aggiornamenti sulla sua musica e i suoi progetti. Nel 2021 ha ufficializzato la relazione con Martina Difonte, conclusasi nel 2023. Attualmente, si è dichiarato single.