Per Clemente Russo nei giorni scorsi si è conclusa definitivamente l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022. Dopo la moglie Laura Maddaloni, è toccato a lui abbandonare l’Honduras per volere del pubblico da casa che si è espresso tramite consueto televoto. Nelle passate ore, Clemente ha rotto il silenzio rispondendo alle domande dei fan sul profilo Instagram del reality.

Clemente Russo si racconta dopo l’Isola dei Famosi

Clemente Russo forse non si aspettava di dover uscire dall’Isola dei Famosi: è quanto emerso dalle sue parole giunte attraverso Instagram in queste ore e raccolte dalle colleghe di IsaeChia.it:

Sono da poco uscito da L’Isola dei Famosi, ovviamente ci sono rimasto un po’ male forse quello che non rifarei è qualche litigio.

Parlando del naufrago più falso, Clemente non poteva non fare il nome di Nicolas Vaporidis, mentre in merito al possibile vincitore ha replicato:

Che bella domanda! A questo punto spero con tutto il cuore Marco Cucolo.

Chi lo ha invece deluso di più? In questo caso i nomi sono ben quattro:

Mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger.

All’Isola ha ammesso di aver sentito la mancanza della sua adorata pizza napoletana, ed a proposito di alimentazione ha svelato di essere dimagrito di almeno 12 chili. Poi ha rivelato quale sarebbe a suo dire la cosa più dura dell’intera esperienza:

Credo sia stato stare lontano da Laura, perché sapevo che Laura era qui.

Infine ha svelato chi rivedrebbe volentieri una volta tornato in Italia: