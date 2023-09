Claudio Roma, nuovo concorrente NIP del Grande Fratello è stato arrestato perché era uno spacciatore. Tuttavia, proprio al clip di presentazione ha fatto arrabbiare il ragazzo che, dentro la Casa, si è scagliato contro Signorini.

Sono diventato spacciatore per un breve periodo della mia vita, sono stato colto in flagranza e ho fatto pochi giorni di carcere, prima di tornare a casa. Ho fatto tre mesi in casa, in totale 96 giorni, poi ho continuato il percorso di riabilitazione per più di due anni.

Entrando in Casa Claudio Roma si è arrabbiato con Signorini per averlo definito uno “spacciatore”:

Voi non avete visto la mia presentazione? L’avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non avrebbe dovuto dire. Che facevo lo spacciatore. Vogliamo dirlo? Sì, ok… ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta.

In quel momento potevi dirlo in tanti altri modi non è che non dovevi dirlo… Sono qui apposta, non mi vergogno. Sono quello che sono anche per quello che è successo ma ci sto male. Sono un po’ storto perché ci penso alcune volte, anzi ci penso sempre.

In quel momento non ho nemmeno reagito perché avrei reagito troppo male. Quando vi ho salutato io non riuscivo a farlo…