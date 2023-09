Claudio Roma, nel tugurio del Grande Fratello, si è scagliato contro Alfonso Signorini per la clip di presentazione che lo ha apostrofato come un ex “spacciatore” dal passato turbolento.

Voi non avete visto la mia presentazione? L’avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non avrebbe dovuto dire. Che facevo lo spacciatore. Vogliamo dirlo? Sì, ok… ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta.

In quel momento potevi dirlo in tanti altri modi non è che non dovevi dirlo… Sono qui apposta, non mi vergogno. Sono quello che sono anche per quello che è successo ma ci sto male. Sono un po’ storto perché ci penso alcune volte, anzi ci penso sempre.

In quel momento non ho nemmeno reagito perché avrei reagito troppo male. Quando vi ho salutato io non riuscivo a farlo…