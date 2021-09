Claudia Koll ha rilasciato una intervista choc a Pierluigi Diaco nel corso di “Ti sento”, il programma di Rai2 andato in onda ieri. L’ex attrice ha confessato senza troppi giri di parole di essere stata aggredita dal diavolo.

Certo che esiste. Il diavolo mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha. E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi.