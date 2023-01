Nella prima serata di ieri è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, la trasmissione condotta dalla tanto attesa Alessia Marcuzzi, finalmente sul piccolo schermo dopo una (ingiusta) lunga assenza. Le anticipazioni del programma avevano annunciato un duro scontro tra Claudia Gerini, rappresentante della squadra dei boomer e Tommaso Zorzi, per i millennials. Ma cosa è successo?

Claudia Gerini e Tommaso Zorzi: lo scontro a Boomerissima

Tutto si sarebbe scatenato nel corso dell’arringa finale tenuta proprio da Zorzi. Una piccola premessa: il contenuto dell’arringa potrebbe essere stata solo la classica ‘goccia’, ma questo non possiamo certamente saperlo con certezza. A seguire vi riportiamo intanto il discorso tenuto dal bravo Tommaso, che è approdato per la prima volta in Rai:

Signori boomer, io sarei voluto nascere negli anni Ottanta. Li avrei voluti vivere con voi quegli anni. Le migliori menti creative si concentravano per studiare le musiche, le coreografie, gli abiti. Gli anni Ottanta sono gli anni della bellezza. Certo, poi uno si domanda: ‘se gli anni Ottanta erano gli anni della bellezza, allora era inspiegabile come fossero famosi i Cugini di campagna, che di bello non hanno nulla’. Però bisogna ammetterlo, la contemporaneità ha i suoi vantaggi, ed io sono qui per difenderla. Noi millennial siamo degli abili comunicatori come voi boomer non sarete mai […] Voi accusate sempre noi giovani di non riuscire a comunicare con noi, che non ci trovate, che siamo sempre al telefono. Ma noi ci proviamo a comunicare con voi, e sapete dove vi troviamo ogni volta? A fare i balletti su TikTok!

Se la Gerini ha criticato aspramente quest’ultima affermazione di Zorzi, Alessia Marcuzzi ha prontamente placato gli animi intervenendo in soccorso di Tommaso ed ammettendo divertita: “E’ vero, ha ragione, io li faccio!”.

“No no no, allora, se devi accusare no! Io non ho TikTok e non ho i filtri!”, ha reagito l’attrice.

In realtà nell’arringa di Tommaso Zorzi non viene citato alcun filtro, questo ci fa intuire che probabilmente qualche lavoro di taglia e cuci in fase di montaggio potrebbe essere stato fatto. Tuttavia, al termine, la Gerini ha contestato Zorzi definendo la sua arringa “accusatoria”:

Non ho TikTok, non ho filtri, quindi… Parla a loro, non a noi! Qua è un accuse! Mi dispiace ma era diversa la tua arringa dalla nostra.

La stessa conduttrice ha sottolineato come sia stata un’arringa molto accesa e movimentata, fino al termine della votazione che ha decretato la vittoria della squadra dei boomer. Al momento dei saluti, la Gerini ha affettuosamente salutato Gianmarco Tamberi e baciato Valentina Romani dei millennials, ma non ha salutato né Elettra Lamborghini e ovviamente neppure Zorzi, al quale ha rivolto l’ultima stoccata: “TikTok, filtri, no non li voglio!”.

A mio dire, la reazione di Claudia Gerini è stata lievemente esagerata, anche perchè sarebbe bastato concentrarsi sul finale dell’arringa di Zorzi, quando parlava di inclusione e di tutto ciò che di positivo hanno portato i millennials, argomenti decisamente più importanti dei futili filtri e balletti di TikTok.