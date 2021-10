Mentre Tale e Quale Show si avvia verso la sua finale, spunta la classifica della settima puntata del varietà targato Carlo Conti su Rai1, con il nome del nuovo vincitore. Chi l’ha spuntata nel penultimo appuntamento con Tale e Quale Show?

Classifica Tale e Quale Show e vincitore settima puntata

Il programma di Rai1 continua ad essere campione d’ascolti nella prima serata del venerdì. Ieri è tornato con una nuova avvincente puntata ricca di esibizioni e grande intrattenimento. Il vincitore della settima puntata di Tale e Quale Show è stato Ciro Priello, in cima alla classifica!

Il volto dei The Jackal è riuscito a spuntarla sui suoi compagni di avventura esibendosi sulle note di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri che ha portato ad una inevitabile standing ovation.

Al secondo posto i Gemelli di Guidonia nei panni di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian in “Amici per sempre”. Terza classificata è stata Stefania Orlando con Fiorella Mannoia ed il suo “Quello che le donne non dicono”. Pierpaolo Pretelli ha invece sfiorato il podio per un soffio!

A seguire vi proponiamo la classifica completa della settima puntata di Tale e Quale Show 2021.

Ciro Priello con 78 punti Gemelli di Guidonia con 62 punti Stefania Orlando con 56 punti Pierpaolo Petrelli con 54 punti Dennis Fantina con 47 punti Francesca Alotta con 46 punti Deborah Johnson con 40 punti Simone Montedoro con 35 punti Alba Parietti con 31 punti Biagio Izzo con 28 punti Federica Nargi con 27 punti

Vince la settima puntata @CiroPriello! 👏🏻

Ha meritato il primo posto?

Ci vediamo venerdì prossimo con la finale di #taleequaleshow! 🎉 pic.twitter.com/S709SWHmz0 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 29, 2021



Ecco invece quali saranno le prossime esibizioni della finale di venerdì: