La sesta puntata di Tale e Quale Show 2021 si è conclusa con un nuovo vincitore super acclamato e che ha conquistato la classifica con un primo posto meritatissimo. A trionfare nell’appuntamento di ieri sera con il varietà di Carlo Conti è stata Francesca Alotta.

Classifica Tale e Quale Show e vincitore sesta puntata

Il programma di Rai1 campione d’ascolti nella prima serata del venerdì, è tornato anche ieri con una nuova avvincente puntata ricca di esibizioni e grande intrattenimento. Francesca Alotta è il vincitore della sesta puntata di Tale e Quale Show.

E’ lei a guidare la classifica dopo la sua performance nei panni di “E non finisce mica il cielo” della indimenticabile Mia Martini. Un omaggio a Mimì che non poteva che essere premiato con il primo posto in classifica.

A seguire sul podio, Dennis Fantina nei panni di Riccardo Cocciante, mentre terzo meritato posto a Ciro Priello con Michael Jackson.

Prima di rendere nota la classifica, il padrone di casa ha reso noto il voto social: a Priello è andato 1 punto, mentre 2 sono andati ai Gemelli di Guidonia e 5 al preferito in assoluto dai social, Pierpaolo Pretelli.

A seguire vi proponiamo la classifica completa della sesta puntata di Tale e Quale Show 2021.

Francesca Alotta con 70 punti Dennis Fantina ex aequo con Ciro Priello con 58 punti Gemelli di Guidonia con 53 punti Deborah Johnson con 52 punti Pierpaolo Petrelli con 47 punti Stefania Orlando con 42 punti Simone Montedoro con 36 punti Federica Nargi con 35 punti Alba Parietti con 32 punti Biagio Izzo con 21 punti.

Vince la sesta puntata @FrancescaAlotta! 👏🏻

Secondo voi è stata la più brava?

Ci vediamo venerdì prossimo con #taleequaleshow pic.twitter.com/NLr5kUugOs — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 22, 2021

