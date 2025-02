Classifica provvisoria cantanti Sanremo 2025: ecco le cinque posizioni delle tre serate

Il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, sta regalando le prime emozioni e sorprese. Come previsto dal regolamento, le classifiche provvisorie sono state determinate dai voti della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, della Giuria delle Radio e dalle preferenze espresse tramite televoto.

Le prime classifiche parziali del Festival di Sanremo 2025

Dai primi risultati emerge un dato chiaro: alcuni artisti sembrano mettere d’accordo sia il pubblico che le giurie. Tra i più votati figurano Giorgia, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi e Achille Lauro, che dominano sia la classifica generale dei 29 Big sia le classifiche parziali dopo le prime tre serate.

La classifica provvisoria dopo la prima serata

Durante la prima serata, andata in onda martedì 11 febbraio, si sono esibiti tutti i 29 artisti in gara. In questa fase ha votato esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Ecco la prima classifica provvisoria (in ordine casuale):

Brunori Sas – L’albero delle noci;

– L’albero delle noci; Giorgia – La cura per me;

– La cura per me; Lucio Corsi – Volevo essere un duro;

– Volevo essere un duro; Simone Cristicchi – Quando sarai piccola;

– Quando sarai piccola; Achille Lauro – Incoscienti giovani.

I più votati dopo la seconda serata

Mercoledì 12 febbraio, nella seconda serata, si sono esibiti 15 dei 29 Big. A votare, in questa occasione, è stato il televoto e la Giuria delle Radio, con un peso equamente ripartito. Alla fine della serata, la classifica parziale ha visto emergere questi nomi (in ordine casuale):

Giorgia – La cura per me;

– La cura per me; Simone Cristicchi – Quando sarai piccola;

– Quando sarai piccola; Fedez – Battito;

– Battito; Achille Lauro – Incoscienti giovani;

– Incoscienti giovani; Lucio Corsi – Volevo essere un duro.

I favoriti dopo la terza serata

Nella terza serata, trasmessa giovedì 13 febbraio, si sono esibiti i restanti 14 Big. Anche questa volta, i voti sono stati espressi dal televoto e dalla Giuria delle Radio. Al termine della puntata, la classifica parziale ha evidenziato i seguenti artisti (sempre in ordine casuale):

Coma_Cose – Cuoricini;

– Cuoricini; Brunori Sas – L’albero delle noci;

– L’albero delle noci; Irama – Lentamente;

– Lentamente; Olly – Balorda Nostalgia;

– Balorda Nostalgia; Francesco Gabbani – Viva la Vita.

Con l’avvicinarsi della finale, l’attenzione è sempre più alta. Chi riuscirà a mantenere il primato fino all’ultima serata? La competizione è ancora aperta e tutto può cambiare.