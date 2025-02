Classifica Sanremo 2025, le cinque canzoni della terza serata del 13 febbraio

Classifica Sanremo 2025, ecco la top 5 delle canzoni del Festival della Musica dopo la terza serata di giovedì 12 febbraio votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Nel corso della puntata abbiamo sentito 14 brani in gara, scopriamo come si sono posizionati i pezzi in gara.

Classifica Sanremo 2025: le cinque canzoni della terza serata

Classifica Sanremo 2025: le cinque canzoni della seconda serata

1. Giorgia

2. Simone Cristicchi

3. Fedez

4. Achille Lauro

5. Lucio Corsi

Classifica Sanremo 2025: le cinque canzoni della prima serata

1. Brunori SAS

2. Giorgia

3. Lucio Corsi

4. Simone Cristicchi

5. Achille Lauro

Il programma delle 5 serate

Già dalla prima serata, martedì 11 febbraio, ascoltiamo tutte e 29 le canzoni in gara. Nella seconda e terza serata (mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio), si esibisce solo la metà degli artisti in gara. Durante la seconda serata, le 4 Nuove Proposte si sfideranno in una doppia sfida che porterà in finale le 2 canzoni vincenti. La finale tra le 2 Nuove Proposte rimaste in gara si terrà durante la terza serata e verrà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Nella quarta serata di venerdì 14 febbraio, tradizionalmente dedicata alle cover, i 29 artisti in gara dovranno esibirsi insieme ad artisti loro ospiti (compresi tra questi anche “gruppi”) di conclamata fama (italiani o stranieri) con una canzone scelta tra i brani facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicati entro il 31 dicembre 2024. Verrà poi proclamato il vincitore delle serata Cover.

Nella quinta serata, la Finale, si esibiranno i 29 cantanti in gara everrà stilata una classifica delle prime 5 posizioni (comunicate senza ordine di piazzamento) che porteranno a una nuova votazione per decretare il vincitore del Festival.

Le tre giurie di Sanremo 2025

Le giurie, per il Festival che segna il ritorno all’Ariston di Carlo Conti, saranno tre: televoto del pubblico; sala stampa, tv e web e giuria delle radio. Ciascuna di esse avrà un peso differente a seconda delle serate. Com’era già accaduto nel 2024, dunque, non ci sarà più la giuria demoscopica.

Dalla seconda serata inizia a votare il pubblico da casa tramite il televoto. I telespettatori possono esprimere il proprio voto tra i 29 Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri di telefono

894.001 da fisso

da fisso 475.475.1 da mobile

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 3 (tre) voti per ciascuna sessione di voto.