Classifica generale Sanremo 2022, quarta serata: vincitore delle cover

Classifica Sanremo 2022 – La serata delle cover ha visto trionfare Gianni Morandi in coppia con Jovanotti. Seconda posizione per Mahmood e Blanco e terzo posto per Elisa che ha regalato al Teatro Ariston una performance da urlo anche per merito dell’intervento di Elena D’Amario.

Classifica generale Sanremo 2022, quarta serata: cover e cambiamenti

Dopo aver mostrato la classifica delle prime tre posizioni nella gara delle cover ecco quella generale con numerosi cambiamenti. Ieri sera a votare è stato il pubblico tramite televoto, la sala stampa e la giuria demoscopica.

Ecco la classifica generale dei 25 cantanti in gara a Sanremo 2022:

Mahmood e Blanco Gianni Morandi Elisa Irama Sangiovanni Emma La Rappresentante Di Lista Massimo Ranieri Fabrizio Moro Michele Bravi Achille Lauro Matteo Romano Dargen D’Amico Aka 7even Noemi Ditonellapiaga e Rettore Iva Zanicchi Giovanni Truppi Rkomi Le Vibrazioni Yuman Highsnob e Hu Giusy Ferreri Ana Mena Tananai

La classifica della serata delle cover

Gianni Morandi con Jovanotti e Mousse T – “Medley”

Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”