Sanremo 2022, i bookie dettano la classifica della prima serata e parlano chiaro: Giusy Ferreri e Ana Mena “rimandate”, Mahmood e Blanco in pole per il primo posto della serata.

Classifica Sanremo 2022, pronostico vincitore: Mahmood e Blanco primi

Le loro canzoni dominano le classifiche da giugno a settembre, ma quella della prima serata del Festival di Sanremo – almeno per i bookmaker – è in salita per le regine dei tormentoni estivi, Giusy Ferreri e Ana Mena, tanto che gli analisti Snai e Stanleybet.it le piazzano a 50 volte la posta.

Tra i cantanti in gara questa sera, ci sono pochi dubbi: la classifica dei bookmaker vede al primo posto Mahmood e Blanco, offerti a 4,50 sul tabellone del vincente di Olybet.it, davanti a La Rappresentante di Lista a 8 volte la scommessa.

Attesissima l’esibizione di Achille Lauro – istrionico ospite nella passata edizione – che oscilla tra quota 9 e 10, con il giovane Rkomi e il veterano Massimo Ranieri a 12. A 15 la vittoria di Dargen D’Amico, con Noemi vicinissima a 16 e Michele Bravi a 18. Si sale a 20 per Gianni Morandi, con il giovane Yuman che chiude a una quota variabile (da 30 su Olybet.it a 33 su Snai).

Dopo le prime esibizioni, già da stasera scopriremo la prima classifica provvisoria di Sanremo 2022.