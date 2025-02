Classifica Ora o mai più e vincitore sesta puntata 22 febbraio 2025: Valerio Scanu trionfa nella semifinale

La semifinale di Ora o Mai Più, andata in onda sabato 22 febbraio 2025, ha regalato al pubblico momenti di alta tensione e inaspettati colpi di scena. Il talent show, condotto da Marco Liorni su Raiuno, ha visto un cambiamento significativo nel sistema di voto: sia la semifinale che la finale non sono trasmesse in diretta, e la classifica finale della puntata è determinata dai coach, da una rappresentanza del pubblico in studio e da alcuni rappresentanti della stampa.

Valerio Scanu conquista la semifinale di Ora o Mai Più

La serata ha visto il trionfo di Valerio Scanu, che ha conquistato il primo posto nella classifica della semifinale. La graduatoria completa è la seguente:

Valerio Scanu Anonimo Italiano Antonella Bucci Loredana Errore Pago Matteo Amantia Pierdavide Carone Carlotta

Nonostante il successo di Scanu, i favoriti per la vittoria finale restano Pierdavide Carone, Matteo Amantia e Antonella Bucci, che hanno dimostrato costanza e talento nel corso delle puntate.

Prima manche: esibizioni e polemiche infiammano Ora o Mai Più

La prima manche della serata ha visto le coppie di concorrenti esibirsi insieme ai loro coach su brani celebri. Ecco le performance e i punteggi ottenuti:

Pago e Patty Pravo : ‘Se perdo te’ – 59 punti

Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti : ‘Non ho l’età’ – 62 punti

Matteo Amantia e Alex Britti : ‘Lo zingaro felice’ – 60 punti

Carlotta e Donatella Rettore : ‘Canzoni stonate’ – 51 punti

Anonimo Italiano e Riccardo Fogli : ‘L’emozione non ha voce’ – 54 punti

Antonella Bucci e Raf : ‘Non è mai un errore’ – 62 punti

Loredana Errore e Marco Masini : ‘Le tasche piene di sassi’ – 62 punti

Valerio Scanu e Rita Pavone : ‘Poster’ – 61 punti

Durante questa fase, non sono mancate le polemiche. Riccardo Fogli ha criticato apertamente i giornalisti presenti in studio, accusandoli di esprimere giudizi affrettati: “Noi conosciamo i concorrenti, voi siete alla prima sera. Se vi fermate con noi, forse avrete lo stesso giudizio”.

Al termine della manche, i 10 punti di bonus assegnati dai giornalisti sono andati a Pago, con una motivazione che ha suscitato discussioni: considerando che Pierdavide Carone è favorito sui social e altri concorrenti hanno già carriere avviate, si è ritenuto che Pago meritasse il bonus.

Seconda manche: sfide dirette

Nella seconda manche, i concorrenti si sono sfidati a coppie, affiancati da ospiti speciali. Ecco gli abbinamenti e i risultati:

Loredana Errore vs. Matteo Amantia : entrambi con Enrico Ruggeri , hanno interpretato rispettivamente ‘Il mare d’inverno’ e ‘Mistero’. Ha prevalso Matteo Amantia.

Anonimo Italiano vs. Valerio Scanu : accompagnati da Michele Zarrillo , hanno cantato ‘Una rosa blu’ e ‘Cinque giorni’. La vittoria è andata a Valerio Scanu.

Pierdavide Carone vs. Antonella Bucci : con Enrico Ruggeri , si sono esibiti su ‘I dubbi dell’amore’ e ‘Quello che le donne non dicono’. Ha vinto Antonella Bucci.

Pago vs. Carlotta : insieme ad Amy Stewart , hanno proposto ‘Grazie perché’ e ‘Knock on wood’. Carlotta ha avuto la meglio.

Verso la finale di Ora o Mai Più: chi conquisterà il titolo?

Con la finale ormai alle porte, l’attenzione è tutta rivolta a chi riuscirà a emergere come vincitore assoluto di questa edizione di Ora o Mai Più. La competizione è serrata e, nonostante il trionfo di Valerio Scanu in semifinale, la partita è ancora aperta. Il pubblico attende con trepidazione l’ultima puntata, che promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo istante.