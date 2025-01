Classifica Ora o mai più e vincitore prima puntata 11 gennaio 2025

Un ritorno in grande stile, tra emozioni e colpi di scena. Chi ha vinto nella prima puntata di Ora o mai più

L’11 gennaio 2025 è iniziata su Rai1 la nuova edizione di Ora o mai più, lo show condotto da Marco Liorni che riporta sul palco artisti italiani un tempo acclamati e poi caduti nell’oblio. Un viaggio tra nostalgia, grandi interpretazioni e inediti abbinamenti con i Big della musica italiana, che si alternano nei ruoli di giudici e tutor.

Ora o mai più: la prima puntata

La serata ha visto un emozionante tributo al leggendario Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa. Un momento che ha unito pubblico e artisti in un coro di applausi e commozione. L’atmosfera si è poi accesa con le esibizioni dei concorrenti, tra cui Matteo Amantia, che ha conquistato la vetta della classifica grazie alla sua grinta e al sostegno del suo tutor Alex Britti.

La classifica: chi ha dominato la serata

Matteo Amantia, ex voce degli Sugarfree, ha brillato con una performance carica di energia, emozionando sia i giudici che il pubblico a casa. Seguono in classifica Pierdavide Carone e Antonella Bucci, rispettivamente al secondo e terzo posto, mentre Valerio Scanu chiude in fondo, mostrando ancora margini di miglioramento.

Ecco la classifica di Ora o mai più dei Big della prima puntata:

Matteo Amantia degli Sugarfree Antonella Bucci Pierdavide Carone Carlotta Loredana Errore Pago – Anonimo italiano (pari merito) Valerio Scanu

Ed ora la classifica generale (televoto + Big):

Matteo Amantia degli Sugarfree Pierdavide Carone Antonella Bucci Carlotta Pago Loredana Errore Anonimo italiano Valerio Scanu

Gli abbinamenti tra concorrenti e Big: una scelta vincente

Gli artisti in gara hanno trovato il loro alleato ideale tra i Big del panorama musicale: