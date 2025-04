Classifica Ne vedremo delle belle, chi ha vinto nella terza puntata del 5 aprile 2025

La terza puntata sorprende tutti: ecco chi ha vinto e come cambia la gara

Sabato 5 aprile è andata in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle, il talent show di Rai 1 che mette alla prova dieci celebri showgirl tra esibizioni di canto, danza, prove d’intervista e ironici momenti di varietà. Una gara tutta al femminile che ha visto brillare Angela Melillo, vincitrice della serata nonostante una prova rischiosa fuori dalla sua comfort zone: il canto.

Classifica Ne vedremo delle belle: vincitrice terza puntata

Nel dettaglio, la sfida che ha portato Angela Melillo alla vittoria ha visto l’ex stella del Bagaglino confrontarsi con Matilde Brandi sul brano iconico Non sono una signora di Loredana Bertè. Nonostante qualche imprecisione vocale, Angela ha conquistato la giuria grazie all’intensità interpretativa.

“Ha trasmesso emozione, si è messa in gioco con coraggio”, ha dichiarato Christian De Sica, confermando l’apprezzamento condiviso anche da Mara Venier e Frank Matano.

Le sfide della terza puntata

La puntata ha offerto un’alternanza di generi e prove sorprendenti:

Valeria Marini vs Patrizia Pellegrino : nella prova musical dedicata a Priscilla – La regina del deserto , ha vinto Pellegrino .

Carmen Russo vs Lorenza Mario : sfida di ballo su Kiss Kiss di Holly Valance, vinta da Mario .

Adriana Volpe vs Veronica Maya : intervista brillante a Nino Frassica , con la Volpe a spuntarla.

Pamela Prati vs Laura Freddi : prova comica e fisica nella “corsa a ostacoli” su Anema e core , vinta da Prati .

La classifica della terza puntata

Con 20 punti, Angela Melillo conquista il primo posto della serata, seguita da Patrizia Pellegrino (18) e Adriana Volpe (17). In coda, Veronica Maya si ferma a soli 6 punti.

Classifica terza puntata:

Angela Melillo – 20 pt Patrizia Pellegrino – 18 pt Adriana Volpe – 17 pt Lorenza Mario – 16 pt Pamela Prati – 14 pt Carmen Russo – 12 pt Valeria Marini – 10 pt Laura Freddi – 9 pt Matilde Brandi – 8 pt Veronica Maya – 6 pt

Classifica generale

La somma delle tre puntate incorona ancora una volta Pamela Prati in testa con 54 punti, seguita da Lorenza Mario (51) e Carmen Russo (43).

Classifica generale aggiornata:

Pamela Prati – 54 pt Lorenza Mario – 51 pt Carmen Russo – 43 pt Laura Freddi – 42 pt Matilde Brandi – 41 pt Angela Melillo – 38 pt Adriana Volpe – 37 pt Valeria Marini – 32 pt Patrizia Pellegrino – 27 pt Veronica Maya – 25 pt

La gara si fa sempre più serrata e imprevedibile: il sorpasso di Angela Melillo fa tremare le posizioni intermedie, mentre in fondo alla classifica si accende la sfida per restare in gioco.