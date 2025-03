Classifica Ne vedremo delle belle, chi ha vinto nella prima puntata del 22 marzo 2025

Ieri sera, 22 marzo 2025, abbiamo assistito al debutto di “Ne vedremo delle belle”, il talent show ideato e condotto da Carlo Conti su Rai 1. Dieci iconiche showgirl degli anni ’80, ’90 e 2000 si sono sfidate in una serie di esibizioni che hanno messo in luce il loro talento e la loro versatilità. La giuria, composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano, ha avuto il compito di valutare le performance, mentre ospiti d’eccezione come Massimo Ceccherini e Noemi hanno arricchito la serata.​

Le protagoniste di “Ne vedremo delle belle”

Le dieci concorrenti che hanno accettato la sfida sono:​

Matilde Brandi

Laura Freddi​

Valeria Marini

Lorenza Mario​

Veronica Maya​

Angela Melillo​

Patrizia Pellegrino​

Pamela Prati​

Carmen Russo​

Adriana Volpe​



Queste artiste, note al grande pubblico per le loro carriere nel mondo dello spettacolo, si sono cimentate in diverse prove, tra cui canto, ballo, musical, interviste e una sfida a sorpresa denominata “derby”. Le esibizioni sono state valutate sia dalla giuria che dalle altre concorrenti non coinvolte nella specifica sfida.

Le esibizioni della prima puntata

La prima puntata ha visto le concorrenti esibirsi in coppia nelle seguenti sfide:​

Matilde Brandi vs. Lorenza Mario : nella prova “Photo story”, Lorenza Mario ha prevalso, mostrando una maggiore capacità narrativa attraverso le immagini.​



Veronica Maya vs. Valeria Marini : le due showgirl hanno ballato una baciata sulle note di “Si antes te hubiera conocido”. Veronica Maya ha conquistato la giuria con una performance più coinvolgente.​



Angela Melillo vs. Pamela Prati : entrambe si sono cimentate nel musical “Mamma Mia”. Pamela Prati ha brillato per passione ed esperienza, offrendo un’esibizione incantevole che le ha garantito la vittoria.​



Patrizia Pellegrino vs. Adriana Volpe : nella prova d’intervista a Massimo Ceccherini, Adriana Volpe ha dimostrato maggiore capacità di improvvisazione e intrattenimento, aggiudicandosi la sfida.​



Carmen Russo vs. Laura Freddi : le due artiste hanno cantato in duetto “Pelle diamante”. Laura Freddi ha impressionato la giuria con una performance vocale superiore.​



La classifica della prima puntata

Al termine delle esibizioni, la classifica provvisoria è stata stilata sommando i punti assegnati dalla giuria e quelli attribuiti dalle altre concorrenti. Inoltre, sono stati concessi dei bonus di 5 punti ciascuno:​

Pamela Prati : ha ricevuto 5 punti sia da Christian De Sica che da Mara Venier, totalizzando 24 punti.​

Laura Freddi : ha ottenuto 5 punti da Frank Matano, raggiungendo 19 punti.​

(nessuna classificata per pari merito)

Veronica Maya (13 punti)

Lorenza Mario (12 punti)

Matilde Brandi (11 punti)

Valeria Marini (10 punti)

Angela Melillo e Carmen Russo (9 punti)

(nessuna classificata per pari merito)

Patrizia Pellegrino (4 punti)

La classifica completa della serata è la seguente:​

Pamela Prati : 24 punti​ Adriana Volpe : 19 punti​ Laura Freddi : 19 punti​ Veronica Maya : 13 punti​ Lorenza Mario : 12 punti​ Matilde Brandi : 11 punti​ Valeria Marini : 10 punti​ Angela Melillo : 9 punti​ Carmen Russo : 9 punti​ Patrizia Pellegrino : 4 punti

È importante notare che i voti espressi dal pubblico sui social verranno integrati nel corso della seconda puntata, il che potrebbe influenzare la classifica generale.​

Pamela Prati: una performance da standing ovation

La vittoria di Pamela Prati è stata il risultato di una performance carismatica e coinvolgente nel musical “Mamma Mia”. Nonostante l’esibizione prevedesse l’uso del playback, la Prati ha saputo trasmettere emozione e divertimento, dimostrando una padronanza scenica che ha conquistato sia la giuria che le colleghe. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo è emersa in ogni passo di danza e nel portamento da star, rendendo la sua esibizione memorabile.