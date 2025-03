La seconda puntata del talent show “Ne vedremo delle belle” andata in onda nella prima serata di ieri, sabato 29 marzo, ha riservato sorprese inaspettate. Scopri chi ha conquistato la vetta e come si è trasformata la classifica generale.​

Sabato 29 marzo, Rai 1 ha trasmesso la seconda puntata di “Ne vedremo delle belle”, il talent show condotto da Carlo Conti che vede dieci celebri showgirl italiane sfidarsi in discipline come canto, ballo, musical e interviste. La giuria, composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano, ha valutato le performance della serata, che ha visto la partecipazione degli ospiti Maurizio Battista e i Coma_Cose.​

La serata ha visto Lorenza Mario emergere come vincitrice, grazie a un’interpretazione magistrale di uno dei brani più iconici di Mina. La sua esibizione ha saputo bilanciare perfettamente tecnica vocale e interpretazione scenica, conquistando sia il pubblico che la giuria.​

La puntata è stata caratterizzata da diverse sfide tra le concorrenti:​

si sono confrontate in una prova musicale sulle note di “Moulin Rouge”, eseguendo “Sparkling Diamonds” e “Lady Marmalade”. Matilde Brandi ha prevalso in questa sfida.​

Al termine delle esibizioni, la classifica della serata è stata la seguente:​

Sommando i punteggi delle prime due puntate, la classifica generale vede:

Nonostante la vittoria di Lorenza Mario in questa puntata, Pamela Prati mantiene il comando nella classifica generale, grazie ai punti accumulati nella prima serata.​

La puntata è stata segnata anche da alcune tensioni tra le concorrenti. Valeria Marini, assente alle prove e uscita dalla chat di gruppo dopo la vittoria di Pamela Prati nella prima puntata, ha spiegato:

Io sono stata malissimo il giorno dopo. Sono stata male per una serie di cose. Non sono andata perché stavo male, avevo un’emicrania lancinante. Ho anche il certificato. Stavo così male da non riuscire a parlare. Perché sono uscita dal gruppo? Perché sentivo i messaggi in continuazione. Davvero.