Dopo la vittoria del Festival di Sanremo i Maneskin trionfano pure all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”. La band capitanata da Damiano David riporta la kermesse musicale nel nostro Paese dopo 31 anni: ecco la classifica finale.

Eurovision 2021, vincono i Maneskin: la classifica finale

I Maneskin riportano l’Eurovision in Italia dopo 31 anni: sono i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990.

Ecco la classifica finale:

Italia “Zitti e buoni” Måneskin – 524

Francia “Voilà” Barbara Pravi – 499

Svizzera “Tout l’univers” Gjon’s Tears – 432

Islanda “10 Years”Daði & Gagnamagnið – 378

Ucraina “Shum” Go_A – 364

Finlandia “Dark Side” Blind Channel – 301

Malta “Je Me Casse” Destiny – 255

Lituania “Discoteque” The Roop – 220

Russia “Russian Woman” Manizha – 204

Grecia “Last Dance” Stefania – 170

Bulgaria “Growing Up Is Getting Old” Victoria – 170

Portogallo “Love Is On My Side” The Black Mamba – 153

Moldavia “Sugar” Natalia Gordienko – 115

Svezia “Voices” Tusse – 109

Serbia “Loco Loco” Hurricane – 102

Cipro “El Diablo” Elena Tsagrinou – 94

Israele “Set Me Free” Eden Alene – 93

Norvegia “Fallen Angel” TIX – 75

Belgio “The Wrong Place” Hooverphonic – 74

Azerbaijan “Mata Hari” Efendi – 65

Albania “Karma” Anxhela Peristeri – 57

San Marino “Adrenalina” Senhit feat. Flo Rida – 50

Olanda “Birth Of A New Age” Jeangu Macrooy – 11

Spagna “Voy A Quedarme” Blas Cantó – 6

Germania “I Don’t Feel Hate” Jendrik – 3

Gran Bretagna “Embers” James Newman – 0