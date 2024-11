Classifica ed eliminati Ballando con le Stelle 2024: nona puntata 23 novembre, scontri in studio

La nona puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo grazie a una serata ricca di emozioni, sfide incandescenti e una doppia eliminazione che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo cosa è avvenuto nello show di Milly Carlucci, che si è scontrato contro il Grande Fratello.

L’appuntamento con Ballando con le stelle si è aperto con lo spareggio rimasto in sospeso dalla scorsa puntata. Sonia Bruganelli è stata eliminata, aprendo le danze per una gara accesa. La serata è culminata in uno spareggio triplo tra Tommaso Marini, Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni, che hanno presentato rispettivamente una salsa, un boogie e un merengue.

Nonostante il loro impegno, Ossini e Paolantoni hanno dovuto lasciare il programma, decretati eliminati dal voto social e dalla giuria. La wild card, rimasta inutilizzata da Simone Di Pasquale, ha aggiunto ulteriore suspense alla serata.

La distribuzione del tesoretto ha suscitato polemiche: Alberto Matano ha premiato Federica Pellegrini, mentre Rossella Erra ha preferito Federica Nargi, modificando sensibilmente la classifica provvisoria. Questo ha creato un divario che ha penalizzato alcuni concorrenti.

Classifica finale e anticipazioni

In cima alla classifica si sono piazzati Federica Nargi e Luca Favilla, seguiti da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. In attesa della decima puntata, i concorrenti si preparano con nuove sfide: tra valzer, tango e paso doble, il pubblico è già in fibrillazione per scoprire chi conquisterà il prossimo tesoretto.

1° Federica Nargi e Luca Favilla: 105

2° Federica Pellegrini e Angelo Madonia: 93

3° Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: 55

4° Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: 47

5° Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: 46

6° Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen: 43

7° Tommaso Marini e Sophia Berto: 41

8° Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina: 31