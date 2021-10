Il primo eliminato e classifica aggiornata a Ballando con le Stelle 2021, dopo la seconda puntata andata in scena nella prima serata del sabato di Rai1. Se in occasione dell’esordio non vi era stata alcuna eliminazione, ieri lo show ballerino di Rai1 è entrato ufficialmente nel vivo.

Classifica Ballando con le Stelle 2021, seconda puntata

Il Covid è tornato protagonista a Ballando con le Stelle, colpendo Mietta, risultata positiva ed assente nel corso della seconda puntata. Al momento la coppia formata da Mietta e Maykel Fonts è eliminata dallo show, come precisato dalla padrona di casa, Milly Carlucci.

Al termine dell’esibizione di tutti i concorrenti, Milly ha annunciato la classifica tecnica emersa dai voti della giuria e che ha visto in cima Arisa, seguita da Morgan e Bianca Gascoigne:

Arisa con 54 punti Morgan con 49 punti Bianca Gascoigne con 45 punti Memo Remigi con 37 punti Sabrina Salerno con 34 punti Valeria Fabrizi con 27 punti Albano con 25 punti Federico Lauri con 24 punti Andrea Iannone con 20 punti Fabio Galante con 18 punti Valerio Rossi Albertini con 16 punti

Classifica destinata tuttavia a subire uno stravolgimento in seguito all’assegnazione del tesoretto da parte di Vincenzo Salemme, ballerino per una notte:

Arisa con 54 punti Albano con 50 punti Morgan con 49 punti Bianca Gascoigne con 45 punti Fabio Galante con 43 punti Memo Remigi con 37 punti Alvise Rigo con 35 punti Sabrina Salerno con 34 punti Valeria Fabrizi con 27 punti Federico Lauri con 24 punti Andrea Iannone con 20 punti Valerio Rossi Albertini con 16 punti

Dopo la classifica finale della seconda puntata di Ballando con le Stelle, la padrona di casa ha annunciato le coppie che passano il turno e che ritroveremo nella terza puntata dello show:

Alvise Rigo e Tove Villfor

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

Memo Remigi e Maria Ermachkova

Fabio Galante e Giada Lini

Albano e Oxana Lebedew

Morgan e Alessandra Tripoli

Arisa e Vito Coppola

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Federico Lauri e Anastsia Kuzmina

A finire a rischio eliminazione sono stati Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira e Andrea Iannone e Lucrezia Lando, ma alla fine dello spareggio finale, il primo eliminato dell’edizione è stato proprio Valerio Rossi Albertini che ha ottenuto il 46% delle preferenze, contro il 54% di Iannone.