Nella prima serata di ieri è andata in onda la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2022 che ha svelato la nuova classifica delle coppie in gara. Ma chi è stato eliminato nella nona puntata dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci?

Classifica Ballando con le Stelle 2022 ed eliminato del 2 dicembre

La nona puntata di Ballando con le Stelle si è aperta con i soli concorrenti chiamati a scendere in pista, i quali da soli, senza i loro maestri, si sono cimentati in una prima prova al fine di conquistare 10 punti. A vincere la prima prova speciale è stato Alessandro Egger. A questo punto ha preso il via la gara vera e propria.

Ema Stokholma con Angelo Madonia, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu e Gabriel Garko con Giada Lini, i primi tre classificati della scorsa puntata, sono partiti con 10 punti di vantaggio. Dopo le esibizioni ed il voto di giuria e pubblico da casa, ecco qual è stata la prima classifica provvisoria:

Alessandro Egger e Tove Villfor con 57 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 57 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 54 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 43 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 44 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 32 punti

Il tesoretto è stato di 70 punti ed Alberto Matano ha deciso di assegnarlo alla coppia formata da Gabriel Garko e Giada Lini. Rossella Erra in rappresentanza della giuria popolare, invece, ha scelto la coppia formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Ecco quindi qual è stata la classifica finale:

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 92 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 89 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor con 57 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 43 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 44 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 32 punti

Alessandro Egger con Tove Villfor, Iva Zanicchi con Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula sono stati chiamati a sostenere lo spareggio. A salvarsi subito è stata la coppia Egger-Villfor. A rischio eliminazione sono state le seguenti coppie: Rosanna Banfi con Simone Casula e quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. Grazie al Salvacondotto, Simone Di Pasquale ha salvato la coppia Banfi-Casula, mentre Sara quella formata da Zanicchi-Peron.

Questa settimana non c’è stato alcun eliminato, in vista della finale che andrà in scena venerdì 23 dicembre dalle 20.35.