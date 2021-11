Clarissa turbata per Lulù dopo i fatti al GF Vip: lo sfogo in lacrime, cosa la mette in crisi

Dopo l’intervento di Jessica Selassié che in modo razionale ha tentato di far ragionare Lulù dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, la sorella minore, Clarissa, ha avuto un atteggiamento differente e di maggiore sensibilità.

Clarissa turbata per Lulù: lo sfogo con Miriana

Lulù è stata pesantemente bacchettata dal conduttore Alfonso Signorini per il suo atteggiamento oppressivo nei confronti di Manuel, prendendo le difese del ragazzo a spada tratta (anche se non tutti sono stati d’accordo su questo atteggiamento).

Dopo la puntata, Clarissa si è sfogata con Miriana Trevisan mostrandosi preoccupata per quello che sarebbe potuto passare sul conto della sorella:

Non voglio che Lulù passi per una persona che non è!

Clarissa è apparsa piuttosto turbata per quanto accaduto in puntata ed ha confessato in lacrime le sue perplessità all’ex ragazza di Non è la Rai:

E’ veramente difficile avere due sorelle che delle volte non ti ascoltano e tu fai di tutto per farle stare bene soprattutto Lulù. Io cerco da anni di farle capire delle cose e poi non le capisce. Io mi spavento perché non voglio avere ancora questi problemi a trent’anni nella mia vita. Mi spaventa il mio futuro. E soprattutto non sto qua per stare male.

Miriana ha tentato di tranquillizzarla assicurandole che questo percorso avrà certamente contribuito a far crescere Lulù.