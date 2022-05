Clarissa Selassiè ha compiuto vent’anni la scorsa settimana e si è fatta un regalino per combattere la sua insicurezza: l’intervento al seno. “Questa operazione mi ha cambiato la vita”, ha affermato su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Mi sono operata al seno qui a Roma, sono molto emozionata perché questa operazione mi ha cambiato la vita e sono molto felice. mi sono operata lunedì mattina e devo dire che ne vale la pena.

Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione per aumentare la taglia del mio seno perché volevo eliminare questa insicurezza che non mi faceva essere me stessa al 100%.

Mercoledì già stavo molto meglio. Ho documentato tutto perché ogni giorno facevo un video. Le mie sorelle sono morte dal ridere quando hanno visto queste storie.

Loro e mia madre mi hanno messo tanta tranquillità e mi hanno aiutata a bere e mi hanno fatto da spalla e non ce l’avrei fatta senza di loro.