Per Lulù Selassié non è un periodo semplice sul piano dei sentimenti dopo la rottura più o meno a sorpresa con Manuel Bortuzzo, comunicata (ed appresa) attraverso un comunicato Ansa. Tuttavia può contare sul supporto delle sue sorelle, Clarissa e Jessica, come è sempre accaduto nella Casa del GF Vip ed in generale nella vita.

Le tre sorelle Selassié anche fuori la spiatissima Casa del Grande Fratello Vip restano unite nei momenti difficili. Clarissa, la minore delle principesse etiopi, nelle passate ore ha voluto mandare un messaggio ad entrambe le sorelle, a partire da Lulù.

Alla ‘fatina’ dal cuore infranto, la dolce Clarissa ha voluto mandare tutto il suo sostegno in questo momento di grande fragilità, scrivendo:

Un messaggio anche per la sorella maggiore Jessica, che di recente è stata la protagonista di alcuni bellissimi scatti realizzati da Alex Belli nella sua Factory:

E poi lei? Ma questa donna qui? Fa sul serio, cioè… è troppo! Jessy, there aren’t enough words to express how musch you mean to me! (Jessy, non ci sono abbastanza parole per esprimere quanto sei importante per me!, ndr).