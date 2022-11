Clarissa Selassiè, intervistata ai microfoni di Turchesando, parla dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip lanciando una frecciatina a Ginevra Lamborghini e svelando cosa ne pensa di Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi.

Elenoire Ferruzzi non mi piaceva per nulla nella Casa del GF Vip. È stata una dei peggiori. Tanti altri non mi sono piaciuti come Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini che si voleva aggrappare alla storia di sua sorella per portare contenuti. Voleva troppo strumentalizzare la storia per fare televisione. Lei è conosciuta come sorella di…

Io cerco di risolvere fra quattro mura di casa non vado a spiattellare in televisione ne parlo con i miei genitori.