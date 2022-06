Clarissa Selassiè risponde al “dissing” di Giada Di Miceli: “Ridicola assurdità”

Clarissa Selassiè, dopo il forfait a Radio Radio, ha replicato a Giada Di Miceli, conduttrice di “Non succederà più” che ha svelato per quale motivo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe tirata indietro all’ultimo.

Succede che lei ci dice qualche minuto fa che non ci sarà. A quel punto noi ci siamo chiesti come mai e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande.

Io qui non so cosa dirvi, perché io le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda neppure Belen Rodriguez.

Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto quello che vorrà fare, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà.