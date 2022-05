Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha letteralmente seminato il panico tra fandom. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato di avercela con Federica Calemme per le sue dichiarazioni dopo la fine della storia tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

Ci sono rimasta molto male di Federica perché lei non è più amica di Manuel, perché tutto il periodo che noi stavamo in studio lei stava sempre con me quando Gianmaria non c’era. E comunque ci siamo sempre sentite in questo periodo e dire che ha un affetto in più per Manu che non c’è nulla di male, però condividono poco, rispetto a quello che condividiamo io e Fede che siamo due ragazze, facciamo lo stesso lavoro.

Ci siamo sentite molto spesso, anche per aiutarci a vicenda su cose lavorative, ma anche su vicende personali. Lei sa tante cose mie, io so molte cose sue, mi chiedeva consigli da amica ad amica, quindi ci sono rimasta male come dire “io prendo le parti di Manu”.

In questo caso se vuoi bene a una coppia non dovresti mai prendere parti, dovresti solo cercare di capire che due persone in questo momento stanno soffrendo. Tutte e due in egual modo. Non c’è chi soffre di più né chi soffre di meno; né chi ha più o meno ragione.