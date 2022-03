Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha confermato ciò che tutti avevamo immaginato: il GF Vip le avrebbe chiesto di scrivere un biglietto di scuse indirizzato a Katia Ricciarelli. La princess ha raccontato anche di avere una nuova frequentazione dopo Antonio Medugno.

In quel momento io stavo con un quaderno e mi hanno chiesto di mettere giù un pensiero. Come a scuola ci hanno insegnato volevo fare la brutta e bella copia solo che presa dall’emozione ho mandato quella foto al Grande Fratello e sono fiera perché l’ho scritta col cuore.

Spazio per Medugno e la sua nuova frequentazione (compresi i calciatori che le scrivono in privato su Instagram):

Antonio? Il mio ex? Non lo so… tecnicamente non ci siamo mai… però è complicata perché io ero single, anche lui ma io frequento un altro ragazzo e non so cosa possa succedere, ho un po’ paura.

Chi sto frequentando? Non può uscire questo nome altrimenti Antonio non mi parla mai più anche perché lui è molto geloso, vediamo… Quando ho dato l’ultimo bacio? Venerdì notte… com’era? Carino dai, passabile.

Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? Uno dell’Inter ma è fidanzato. A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo.