Clarissa Selassiè intervistata da FanPage ha parlato di Lulù sciogliendo ogni dubbio sull’ipotetica bulimia di cui si era parlato al Grande Fratello Vip. La più piccola delle tre princess ha svelato pure cosa ne pensa del rapporto con Manuel Bortuzzo.

Clarissa Selassiè smentisce la bulimia di Lulù e parla dell’attacco di panico

La preoccupazione degli spettatori è legata anche a dinamiche avvenute nella casa. Francesca Cipriani, infatti, ha confidato che in alcune occasioni Lulù non sarebbe riuscita a trattenere il cibo, dopo aver mangiato e, proprio per questo motivo, si è iniziato a parlare di bulimia:

Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione. Essendo ipersensibile, mia sorella accumula lo stress fisicamente. Inoltre, noi abbiamo delle allergie e certi cibi non li possiamo mangiare. Nelle prime settimane nella casa, cucinavano cose che ci facevano male. Lulù, essendo molto delicata di stomaco, vomitava.

E sull’attacco di panico di Lulù, la sorella aggiunge:

Nessuno dovrebbe giudicare la salute mentale di un’altra persona, a meno che non siano specialisti. Dire che un attacco di panico non sia reale, mi sembra folle, surreale. Siamo tutte e due seguite da anni da una terapista. L’abbiamo voluto noi, perché ci fa vivere meglio. In Italia è come ammettere di essere pazzi, ma curare la salute mentale è importante: se il cervello sta bene anche il corpo sta bene.

Clarissa anticipa che a breve usciranno anche delle borsette pensate da lei:

Non vedo l’ora, perché sono bellissime.

Lulù e il capitolo Manuel Bortuzzo

Veniamo ora al capitolo Lulù e Manuel. La Selassiè è stata attaccata per la sua insistenza nei confronti di Bortuzzo. Anche Clarissa le aveva suggerito di prendere le distanze:

Per me la situazione è un po’ esagerata, forse si è visto solo il 50% di quello che c’era veramente nella casa. Ho visto clip poco carine dove è stato detto che Lulù è una stalker. Dopo che lei ha subito lo stalking per sei mesi quando era minorenne e ha avuto questo dolore fortissimo, definirla così mi è sembrata follia. Io, Jessica, Miriana e Adriana Volpe, le abbiamo consigliato di amarsi di più e di pensare a se stessa, facendo il suo percorso. Sicuramente ha avuto atteggiamenti sbagliati, da donna insicura che pretendeva troppo quando lui quelle cose non gliele poteva dare. Però ho visto un tentativo di denigrarla, umiliarla pubblicamente e farla passare per quello che non è. È tutto tranne che bugiarda. Io so quello che si sono detti e li ho anche visti scambiarsi sguardi e carezze da cui si capiva che era molto preso anche lui.

E per quanto riguarda il nuovo avvicinamento, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha una sua precisa idea:

Cosa ne penso? Che fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo.