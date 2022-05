Clarissa Selassiè, durante una chiacchierata online con i fan, ha parlato di Lulù, svelando il suo attuale stato d’animo dopo la rottura con Manuel Bortuzzo che ha lasciato la fidanzata con un comunicato stampa lo scorso 25 aprile.

Clarissa interviene: “Lulù non sta bene, sono molto in pensiero”

Lulù è felice da un lato, ma dall’altro è tanto amareggiata. Sono molto in pensiero per lei perché non sta attraversando un periodo molto facile e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono.

Non è nulla di nuovo per noi Selassiè, questa non è proprio la prima volta che accade… Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia e ci hanno usato a livello sentimentale.