Pranzo nuovamente teso nella Casa del Grande Fratello Vip. Se ieri Jessica ha discusso con Jo Squillo (che si è portata a casa il nuovo “sfondone”), oggi Clarissa Selassiè è scoppiata a piangere per colpa del cibo.

Clarissa piange al GF Vip e Soleil sbotta: ecco cosa è successo

A tavola alcuni vipponi si sono lamentati del cibo cucinato e Clarissa si è messa a piangere: “La gente non apprezza mai nulla, il cibo è d’oro; ci sono persone che soffrono e non hanno i soldi per comprarsi neanche un pezzo di pane. Mi si spezza il cuore”.

Le lacrime della princess non hanno convinto Soleil (ma nemmeno il popolo social) che ha considerato esagerata la sua reazione:

Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito si reagisce in modo esagerato. Che mi vuoi venire a dire che per il riso non si può criticare dopo tutte le cose che si dicono qua dentro mi sembra esagerato. Anche io sono stata due mesi senza poter mangiare nulla giusto un po’ di riso. Nella vita ci sono stati momenti che pur di non dover chiedere i soldi ai miei ho vissuto veramente mangiando pasta e tonno. E adesso perché abbiamo criticato il riso che ha fatto Jessica. Dai, non c’è bisogno…

ma una persona non può piangere ricordando un episodio triste della sua vita?

Soleil piange negli angoli della casa dicendo “mi sento sola” ma una non può piangere perché nella vita non aveva cibo? Ma seriamente? Io mi sono proprio rotta di questi modi di merda che ha #gfvip pic.twitter.com/846vDKv6SS — (@frances06455734) November 3, 2021

Clarissa, raggiungendo Miriana, si è lamentata a sua volta dello sfogo di Soleil:

Non capisco da dove viene questo suo senso di soddisfazione nel vedere le persone creare un masso contro un altro, ma non me ne pongo neanche più il problema.

cioè fatemi capire: Katia dice semplicemente che il riso non era cotto bene, Clarissa piange perchè le viene in mente un ricordo su gente che non ha da mangiare e quindi drama?? Piena di ste esasperazioni inutili e iperboliche.. #GFVIP — Leila (@Ladyleila851) November 3, 2021