Clarissa Selassiè pronta a lasciare il Grande Fratello Vip non appena il padre uscirà di prigione. L’uomo si trova attualmente in galera e, secondo ciò che ha riferito la secondogenita, dovrebbe ritrovare la libertà il mese prossimo.

Clarissa Selassiè lascia il GF Vip il mese prossimo? Prima sbugiarda Manila

“Se mio padre esce a novembre di prigione prendo le valigie e me ne vado”, ha affermato Clarissa nella Casa del GF Vip.

Clarissa “se mio padre esce a novembre di prigione prendo le valige e me ne vado” e censurano, boh #gfvip — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 17, 2021

Nel frattempo, proprio la secondogenita delle Selassiè si è confidata con Soleil Sorge “sbugiardando” Manila Nazzaro dopo la mancata nomination.

La princess, infatti, trova strano che Manila non abbia nominato Soleil (ha dato il suo voto a Raffaella) nonostante abbia parlato male di lei proprio la sera prima della puntata in diretta (insieme al resto dei vipponi della stanza blu).

Soleil non ci è “cascata” ed ha difeso la sua amicizia con l’ex Miss Italia.

Devo ammetterlo, le sorelle Selassiè non sono il massimo della simpatia ma, proprio insieme a Soleil, sono praticamente le uniche in grado di creare dinamiche interessanti in questa barbosa sesta edizione senza particolari slanci.

Però Clarissa racconta a Soleil tutto quello che ha detto Manila su di lei, e invece ciò che lei e le sorelle hanno detto su Soleil chi lo racconta? Falsissima. #gfvip https://t.co/ctiHpzHkD4 — ✨ (@ilenia_zirafi) October 17, 2021

Che bomba ad orologeria Clarissa che sta smascherando Manila con Soleil sul comizio in stanza blu di giovedì notte #GFVIP pic.twitter.com/AZGSbv7nXr — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 17, 2021