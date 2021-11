Nuovo litigio nella Casa del Grande Fratello Vip per le sorelle Selassiè. Dopo Jessica è toccato a Clarissa scontrarsi con Lulù, per via del suo malumore dopo la rottura definitiva con Manuel Bortuzzo.

Un torneo di biliardo ha creato la nuova “frattura” in Casa dopo aver organizzato le squadre. Lulù ha chiesto di poter giocare con Manuel perché meno competitivo di Gianmaria:

Lui è l’unico a cui, se io perdo, non da fastidio. Lui mi ha detto che verrò inserita… mi sento triste se Gianmaria mi dice che abbiamo perso per colpa mia, lo sai che lui ci tiene come un bambino ai giochi. Gianmaria, che so come è fatto, mi direbbe che è colpa mia se perdiamo e ci rimango male perché ci tengono tanto e mi spiace se faccio perdere qualcuno, questo è il fatto.

Per tutta risposta Clarissa ha letteralmente sbroccato:

Non fare l’offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Non fare mai più una scenata del genere perché risulti ancora pesante. Non devi andare da lui a dire che non vuole giocare con te… Non m’interessa, basta che non cagh* il cazz* a te, non fare le scenate che non giochi se non stai con Manuel.

E’ anche matematico che lui non voglia giocare con te… Ma stiamo scherzando? Non gli fai perdere una cosa che si vince la laurea. Mi hai fatto innervosire e me ne devo andare perché mi stai sul cazz*.