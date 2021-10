La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri ha evidenziato l’enorme astio che le donne della Casa nutrono nei confronti di Soleil Sorge solamente perché Sonia Bruganelli la salva sempre dalle nomination.

Dopo le urla a non finire (specie quelle di Francesca Cipriani che è scoppiata a piangere senza alcun motivo), le donne della Casa, al termine della diretta, si sono riunite ancora per sparlare di Soleil Sorge.

Al gruppo di donne si è aggiunto pure Samy Youssef, ancora convinto che Soleil lo abbia offeso. Anche Ainett Stephens ha continuato a puntare il dito così come Jo Squillo che lanciato pesanti accuse al programma: “Aveva ragione Raffaella, era programmato”.

Clarissa ha rincarato la dose come solo lei sa fare:

Dobbiamo far finta che Soleil ci piaccia e leccarle il c**o?

Proprio la presunta principessa, confidandosi con Nicola Pisu ha proseguito nel suo vano tentativo di denigrare Soleil Sorge con un discorso veramente sconcertante:

Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, insultato, io ho perdonato tutto dalla vita anche chi è stato razzista con me. Ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono.