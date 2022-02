Clarissa Selassié torna ad attaccare Delia Duran a distanza di pochi giorni dal suo ultimo intervento. A quanto pare alla più piccola delle principesse etiopi del GF Vip, la moglie di Alex Belli continua a non andare particolarmente giù, soprattutto a causa dei continui battibecchi tra Delia e Jessica.

Clarissa contro Delia Duran: l’affondo

A distanza di poche ore dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Clarissa è tornata a tuonare contro Delia Duran, accusandola di essere voluta passare come vittima:

Mi dispiace vedere donne come Delia che si proclamavano così tanto vittime, e soprattutto lo hanno fatto credere a tutta Italia inclusa me. Io che sono stata la prima a supportarla da fuori perchè credevo lei fosse realmente una donna delusa e ferita dal proprio uomo, quando poi ha dimostrato di essere la prima a impegnarsi per far stare male altre donne.

Il riferimento è ovviamente all’atteggiamento avuto da Delia nei confronti di Barù per il quale Jessica proverebbe un forte interesse. Clarissa ha allora tuonato:

Altro che solidarietà femminile. Mi vergogno per il modo in cui ci sia gente che abbia ascoltato certe parole e non abbia tutelato mia sorella e la derideva in varie occasioni.

Quindi ha lanciato un messaggio ai suoi ex compagni di avventura: