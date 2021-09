Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al termine di ogni puntata hanno il potere di rendere immune un concorrente del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge dall’inizio viene “salvata” proprio dalla moglie di Bonolis.

Dopo le accuse di razzismo di ieri sera, Clarissa e Ainett Stephens hanno tirato in ballo la Bruganelli mettendo le mani avanti sulla sua possibile difesa nei confronti di Soleil Sorge:

Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà… se Sonia non dimostra obiettività… la gente a casa non è stupida. Mi dispiace ma è indifendibile e se Sonia la difende è imbarazzante per il programma perché significa che accetta il razzismo.