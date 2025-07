Clara fidanzata con un volto reality amatissimo dal pubblico?

Clara si è fidanzata con un volto amato dei reality tv? Andiamo a scoprire cos’è emerso.

Un nuovo amore all’orizzonte per Clara? Avvistata a Capri con un volto noto dei reality TV

Nelle ultime ore, Clara è tornata al centro dell’attenzione per un motivo ben specifico. Un nuovo rumor l’ha vista protagonista di una presunta frequentazione con un personaggio televisivo molto conosciuto in ambito reality, da poco tornato single. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha condiviso la segnalazione di un utente.

Secondo quanto riportato, Clara sarebbe stata vista in barca a Capri in compagnia di un ex concorrente di un famoso reality. I due, pare, si siano conosciuti a un evento privato a Milano lo scorso giugno, ma soltanto ora il legame si starebbe trasformando in qualcosa di più.

“Non si nascondono più, ma non vogliono ancora ufficializzare nulla. Tra loro c’è una forte complicità”, ha rivelato una fonte.

La conferma della rottura con Jacopo

Clara Soccini, cantautrice e attrice rivelazione di Mare Fuori, parlando apertamente della sua situazione sentimentale, ha confermato la fine della lunga relazione con il compagno Jacopo Neri. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’artista ha condiviso dettagli personali, mostrandosi sincera e vulnerabile. “Adesso sono single, e da poco. Non sono innamorata. Credo nell’amore, ma per me fidarmi è complicato. È una mia insicurezza”, ha raccontato Clara.

Le voci su Fedez e il gossip che non la scalfisce

Negli ultimi mesi, la cantante è finita spesso sotto i riflettori per un presunto flirt con Fedez, soprattutto dopo il lancio del loro singolo estivo. Clara ha però più volte smentito ogni coinvolgimento sentimentale, chiarendo di non avere problemi con il gossip, purché non si inventino storie inesistenti.

“Fa parte del gioco che ho scelto. Non mi dà fastidio essere seguita dai paparazzi o la curiosità della gente. Mi diverte anche. L’unica cosa che non tollero sono i fotomontaggi o le notizie false che possono ferire le persone a me vicine. Se qualcuno toccasse la mia famiglia, impazzirei.”