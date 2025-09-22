Clamoroso colpo di scena tra Simone e Sonia B: cos’è successo

Arriva il colpo di scena tra Simone e Sonia B.

Simone e Sonia, nuovo colpo di scena a Temptation Island E Poi E Poi: le anticipazioni

Tre mesi fa Simone Margagliotti e Sonia Barrile hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione partecipando a Temptation Island. La coppia era già in crisi: da un lato lei dubitava dei sentimenti del compagno, dall’altro lui lamentava un calo della passione. Durante il programma, Simone – personal trainer di professione – si è lasciato andare e ha baciato una delle tentatrici. Dopo l’episodio, ha dichiarato che quel gesto gli aveva fatto aprire gli occhi: Sonia era la donna della sua vita. Tuttavia, per la Barrile quel bacio è stato un punto di non ritorno. Al falò di confronto ha deciso di chiudere la relazione.

La situazione sembrava essersi risolta positivamente quando, un mese dopo le registrazioni, i due si sono presentati insieme a Temptation Island E Poi, annunciando anche un’importante novità: “Siamo entrambi felicissimi per questa nuova vita che sta per arrivare, il tempo poi ci darà quiete e porterà il sereno dopo quello che è successo nella trasmissione“.

Simone e Sonia oggi: arriva la rottura definitiva?

Due mesi dopo l’ultima apparizione della coppia, la situazione è nuovamente cambiata. Nell’attesa puntata di Temptation Island E Poi E Poi, andrà in onda un nuovo capitolo di questa travagliata storia d’amore. Simone e Sonia arriveranno separati e la Barrile rivelerà a Filippo Bisciglia un retroscena che nessuno si aspettava: l’ex compagno non solo ha realizzato alcune sue fantasie fuori dal programma, ma avrebbe addirittura portato avanti una relazione segreta.

Il diretto interessato si è scusato pubblicamente, ribadendo i suoi sentimenti: ama ancora Sonia. Ma lei non è disposta a perdonarlo.

Il momento più tenero della puntata sarà senza dubbio il gender reveal del loro bambino: Sonia è incinta di un maschietto.

Retroscena svelati, il colpo di scena

Secondo quanto riportato da Dagospia, i prossimi sviluppi sono tutt’altro che rassicuranti: “Ripercorreremo la catastrofica storia di Sonia e il terrapiattista Simone. – riporta Dagospia – Già siamo stati in grado di anticiparvi la gravidanza di lei e il tentativo di riavvicinamento della coppia. Ma agosto è ormai un lontano ricordo e quel che è successo durante l’estate è una tempesta che ha sconquassato gli equilibri di una coppia già fragilissima. Subito la bomba: i due entreranno per il confronto separati. A entrare per primo sarà lui.“

La svolta decisiva sarebbe arrivata quando Sonia, dopo aver concesso una seconda possibilità al compagno, ha scoperto che la relazione segreta era iniziata ben prima dell’ingresso nel programma. A quel punto ha deciso di allontanarsi e ha trascorso l’estate in Sicilia, ospite della zia. Nel frattempo, lui compariva in un video mentre faceva acquisti per il nascituro, ma poco dopo è arrivato il contro-video in cui Sonia lo smascherava.

Confronto finale e rivelazione

Dopo l’uscita di Simone dal salottino, toccherà a Sonia. Guarderà un filmato in cui lui ribadisce i suoi sentimenti, ma lei rimarrà ferma nella sua decisione: non vuole tornare indietro.

Il momento del gender reveal verrà vissuto insieme, per volontà della futura mamma: “Per scelta di Sonia che non vuole privare il terrapiattista di questo momento. Ma lei non sarà da sola: con lei ci saranno le altre fidanzate che già dentro il villaggio l’avevano supportata.“

Il colore del fiocco? Anche questa anticipazione è arrivata: sarà un maschio. “Dagospia è in grado di rivelarvi che l’edizione più bombastica di sempre si concluderà con un fiocco blu“.