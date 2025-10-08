Ciro Solimeno, il gesto dopo i gossip su Martina e Gianmarco

Martina De Ioannon, dopo gli indizi su Gianmarco Steri: il gesto social di Ciro Solimeno che “confermerebbe” le ultime voci

A complicare ulteriormente il quadro sentimentale intorno a Martina De Ioannon (qui per recuperare TUTTI gli indizi che ha lanciato su Gianmarco Steri) ci hanno pensato anche gli ex protagonisti della sua storia a Uomini e Donne. In particolare, Ciro Solimeno ha condiviso sui social una parte del brano “3 settembre 09”, interpretato da molti fan come una vera e propria frecciatina rivolta a Martina. La frase “proprio lui” ha lasciato intendere, secondo i più attenti, che nella vita dell’ex tronista ci sia effettivamente “un altro”, alcune fan accanite avrebbero ipotizzato proprio Gianmarco (?).

Nel testo della canzone c’è anche un passaggio che recita: “non mi raccontare mai quello che c’è stato tra di voi”, che è stato letto da alcuni come una richiesta indiretta a non parlare pubblicamente del passato (o del presente?) con un altro uomo, lasciando spazio a interpretazioni più personali. Ciro, dunque, starebbe confermando un tradimento, visto che si parla di una terza persona? C’è infatti chi ha commentato: “Ora la domanda mi sorge spontanea Martina ha tradito? Se si, con chi? Comunque alla fine mi dispiace per Ciro”.

La canzone che ha repostato Ciro io non ci posso credere #coatters pic.twitter.com/0rsMGFFVyT — (@entirelystrange) October 7, 2025

Interviene anche Cristina

Ma non finisce qui. Anche Cristina Ferrara, ex frequentazione di Gianmarco Steri, sembrerebbe essersi espressa in modo indiretto sulla situazione. In una sua recente Instagram story ha pubblicato un selfie accompagnato da alcune emoji di biberon. Un gesto che per molti è stato un chiaro riferimento ai messaggi criptici tra Martina e Ciro, interpretati come “frecciatine infantili”.

Insomma, l’intreccio tra i quattro protagonisti continua a far discutere. Mentre nessuno rilascia dichiarazioni ufficiali, i social restano il mezzo preferito per lanciare segnali più o meno velati.